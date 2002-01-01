Трудовой кодекс РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года
Трудовой кодекс РФ — кодифицированный законодательный акт (кодекс), регулирующий отношения в сфере труда. Трудовой кодекс Российской Федерации вступил в силу 1 февраля 2002 года и отменил ранее действующий КЗОТ РСФСР от 1971 года. Современный ТК РФ обладает преимущественным применением перед любыми иными ФЗ, постановлениями Правительства РФ, Указами Президента РФ и иными нормативными и локальными (внутренними) актами организаций, регулирующими права и обязанности обеих сторон трудовых отношений. В данной редакции даются постатейные комментарии относительно трудовых отношений, устанавливаются права и обязательства работодателя и работника, перечисляются основные принципы организации работы.
Во многом он сохранил положения КЗОТ РСФСР 1971 года. Однако, были введены новые нормы, закрепившие права и обязанности отдельных категорий рабочих (например, спортсменов и тренеров). Также в современном Трудовом кодексе больше внимания уделено проблемам оплаты труда, процессу разрешения споров между сотрудником и работодателем. Все эти моменты наиболее полно раскрыты в комментариях к Трудовому кодексу. Стоит отметить, что с одной стороны он наделяет работников большими правами в вопросах трудоустройства и увольнения по инициативе работодателя, что позволяет им быть уверенными в сохранении рабочего места. С другой стороны, сведена к минимуму шанс профсоюзов участвовать в защите интересов работников.
Трудовой кодекс РФ 2019-2020 года включает в себя 424 статьи с научными комментариями, сгруппированных по разделам. Каждый раздел, кроме Заключительных положений, состоит из глав. Можно выделить традиционное для российского законодательства разделение текста документа на общую и особенную часть. Изменения в Трудовой кодекс вносятся как ФЗ, так и согласно постановлениям Конституционного суда, в случае выявления последним несоответствия отдельных статей ТК положениям, зафиксированным в Конституции РФ. В целом, данный кодекс, вступивший в силу 1 февраля 2002 года, полностью соответствует международным нормам в сфере регулирования и организации работы.
В данной редакции трудового кодекса к каждой статье идут развёрнутые научные комментарии.
- Часть I
- Раздел I. Общие положения
- Глава 1. Основные начала трудового законодательства
- Статья 1 ТК РФ. Цели и задачи трудового законодательства
- Статья 2 ТК РФ. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
- Статья 3 ТК РФ. Запрещение дискриминации в сфере труда
- Статья 4 ТК РФ. Запрещение принудительного труда
- Статья 5 ТК РФ. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права
- Статья 6 ТК РФ. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
- Статья 7 ТК РФ. Утратила силу
- Статья 8 ТК РФ. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права
- Статья 9 ТК РФ. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке
- Статья 10 ТК РФ. Трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы трудового права, и нормы международного права
- Статья 11 ТК РФ. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 12 ТК РФ. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, во времени
- Статья 13 ТК РФ. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в пространстве
- Статья 14 ТК РФ. Исчисление сроков
- Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений
- Статья 15 ТК РФ. Трудовые отношения
- Статья 16 ТК РФ. Основания возникновения трудовых отношений
- Статья 17 ТК РФ. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания на должность
- Статья 18 ТК РФ. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу
- Статья 19 ТК РФ. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в должности
- Статья 19.1 ТК РФ. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями
- Статья 20 ТК РФ. Стороны трудовых отношений
- Статья 21 ТК РФ. Основные права и обязанности работника
- Статья 22 ТК РФ. Основные права и обязанности работодателя
- Часть II
- Раздел II. Социальное партнерство в сфере труда
- Глава 3. Общие положения
- Статья 23 ТК РФ. Понятие социального партнерства в сфере труда
- Статья 24 ТК РФ. Основные принципы социального партнерства
- Статья 25 ТК РФ. Стороны социального партнерства
- Статья 26 ТК РФ. Уровни социального партнерства
- Статья 27 ТК РФ. Формы социального партнерства
- Статья 28 ТК РФ. Особенности применения норм настоящего раздела
- Глава 4. Представители работников и работодателей в социальном партнерстве
- Статья 29 ТК РФ. Представители работников
- Статья 30 ТК РФ. Представление интересов работников первичными профсоюзными организациями
- Статья 31 ТК РФ. Иные представители работников
- Статья 32 ТК РФ. Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих деятельность представителей работников
- Статья 33 ТК РФ. Представители работодателей
- Статья 34 ТК РФ. Иные представители работодателей
- Глава 5. Органы социального партнерства
- Глава 6. Коллективные переговоры
- Глава 7. Коллективные договоры и соглашения
- Статья 40 ТК РФ. Коллективный договор
- Статья 41 ТК РФ. Содержание и структура коллективного договора
- Статья 42 ТК РФ. Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора
- Статья 43 ТК РФ. Действие коллективного договора
- Статья 44 ТК РФ. Изменение и дополнение коллективного договора
- Статья 45 ТК РФ. Соглашение. Виды соглашений
- Статья 46 ТК РФ. Содержание и структура соглашения
- Статья 47 ТК РФ. Порядок разработки проекта соглашения и заключения соглашения
- Статья 48 ТК РФ. Действие соглашения
- Статья 49 ТК РФ. Изменение и дополнение соглашения
- Статья 50 ТК РФ. Регистрация коллективного договора, соглашения
- Статья 51 ТК РФ. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
- Глава 8. Участие работников в управлении организацией
- Глава 9. Ответственность сторон социального партнерства
- Статья 54 ТК РФ. Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
- Статья 55 ТК РФ. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения
- Часть III
- Раздел III. Трудовой договор
- Глава 10. Общие положения
- Статья 56 ТК РФ. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
- Статья 56.1 ТК РФ. Запрещение заемного труда
- Статья 57 ТК РФ. Содержание трудового договора
- Статья 58 ТК РФ. Срок трудового договора
- Статья 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор
- Статья 60 ТК РФ. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором
- Статья 60.1 ТК РФ. Работа по совместительству
- Статья 60.2 ТК РФ. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
- Статья 61 ТК РФ. Вступление трудового договора в силу
- Статья 62 ТК РФ. Выдача копий документов, связанных с работой
- Глава 11. Заключение трудового договора
- Статья 63 ТК РФ. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
- Статья 64 ТК РФ. Гарантии при заключении трудового договора
- Статья 64.1 ТК РФ. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими
- Статья 65 ТК РФ. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
- Статья 66 ТК РФ. Трудовая книжка
- Статья 67 ТК РФ. Форма трудового договора
- Статья 67.1 ТК РФ. Последствия фактического допущения к работе не уполномоченным на это лицом
- Статья 68 ТК РФ. Оформление приема на работу
- Статья 69 ТК РФ. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора
- Статья 70 ТК РФ. Испытание при приеме на работу
- Статья 71 ТК РФ. Результат испытания при приеме на работу
- Глава 12. Изменение трудового договора
- Статья 72 ТК РФ. Изменение определенных сторонами условий трудового договора
- Статья 72.1 ТК РФ. Перевод на другую работу. Перемещение
- Статья 72.2 ТК РФ. Временный перевод на другую работу
- Статья 73 ТК РФ. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
- Статья 74 ТК РФ. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда
- Статья 75 ТК РФ. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации
- Статья 76 ТК РФ. Отстранение от работы
- Глава 13. Прекращение трудового договора
- Статья 77 ТК РФ. Общие основания прекращения трудового договора
- Статья 78 ТК РФ. Расторжение трудового договора по соглашению сторон
- Статья 79 ТК РФ. Прекращение срочного трудового договора
- Статья 80 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
- Статья 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
- Статья 82 ТК РФ. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя
- Статья 83 ТК РФ. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
- Статья 84 ТК РФ. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора
- Статья 84.1 ТК РФ. Общий порядок оформления прекращения трудового договора
- Глава 14. Защита персональных данных работника
- Статья 85 ТК РФ. Утратила силу
- Статья 86 ТК РФ. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты
- Статья 87 ТК РФ. Хранение и использование персональных данных работников
- Статья 88 ТК РФ. Передача персональных данных работника
- Статья 89 ТК РФ. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя
- Статья 90 ТК РФ. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника
- Раздел IV. Рабочее время
- Глава 15. Общие положения
- Статья 91 ТК РФ. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени
- Статья 92 ТК РФ. Сокращенная продолжительность рабочего времени
- Статья 93 ТК РФ. Неполное рабочее время
- Статья 94 ТК РФ. Продолжительность ежедневной работы (смены)
- Статья 95 ТК РФ. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней
- Статья 96 ТК РФ. Работа в ночное время
- Статья 97 ТК РФ. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
- Статья 98 ТК РФ. Утратила силу
- Статья 99 ТК РФ. Сверхурочная работа
- Глава 16. Режим рабочего времени
- Раздел V. Время отдыха
- Глава 17. Общие положения
- Глава 18. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни
- Статья 108 ТК РФ. Перерывы для отдыха и питания
- Статья 109 ТК РФ. Специальные перерывы для обогревания и отдыха
- Статья 110 ТК РФ. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха
- Статья 111 ТК РФ. Выходные дни
- Статья 112 ТК РФ. Нерабочие праздничные дни
- Статья 113 ТК РФ. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
- Глава 19. Отпуска
- Статья 114 ТК РФ. Ежегодные оплачиваемые отпуска
- Статья 115 ТК РФ. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
- Статья 116 ТК РФ. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
- Статья 117 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
- Статья 118 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы
- Статья 119 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем
- Статья 120 ТК РФ. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков
- Статья 121 ТК РФ. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска
- Статья 122 ТК РФ. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
- Статья 123 ТК РФ. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
- Статья 124 ТК РФ. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска
- Статья 125 ТК РФ. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска
- Статья 126 ТК РФ. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией
- Статья 127 ТК РФ. Реализация права на отпуск при увольнении работника
- Статья 128 ТК РФ. Отпуск без сохранения заработной платы
- Раздел VI. Оплата и нормирование труда
- Глава 20. Общие положения
- Глава 21. Заработная плата
- Статья 133 ТК РФ. Установление минимального размера оплаты труда
- Статья 133.1 ТК РФ. Установление размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации
- Статья 134 ТК РФ. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
- Статья 135 ТК РФ. Установление заработной платы
- Статья 136 ТК РФ. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
- Статья 137 ТК РФ. Ограничение удержаний из заработной платы
- Статья 138 ТК РФ. Ограничение размера удержаний из заработной платы
- Статья 139 ТК РФ. Исчисление средней заработной платы
- Статья 140 ТК РФ. Сроки расчета при увольнении
- Статья 141 ТК РФ. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника
- Статья 142 ТК РФ. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику
- Статья 143 ТК РФ. Тарифная система оплаты труда
- Статья 144 ТК РФ. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
- Статья 145 ТК РФ. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров
- Статья 146 ТК РФ. Оплата труда в особых условиях
- Статья 147 ТК РФ. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
- Статья 148 ТК РФ. Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями
- Статья 149 ТК РФ. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных
- Статья 150 ТК РФ. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации
- Статья 151 ТК РФ. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
- Статья 152 ТК РФ. Оплата сверхурочной работы
- Статья 153 ТК РФ. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
- Статья 154 ТК РФ. Оплата труда в ночное время
- Статья 155 ТК РФ. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей
- Статья 156 ТК РФ. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком
- Статья 157 ТК РФ. Оплата времени простоя
- Статья 158 ТК РФ. Оплата труда при освоении новых производств (продукции)
- Глава 22. Нормирование труда
- Раздел VII. Гарантии и компенсации
- Глава 23. Общие положения
- Глава 24. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность
- Статья 166 ТК РФ. Понятие служебной командировки
- Статья 167 ТК РФ. Гарантии при направлении работников в служебные командировки
- Статья 168 ТК РФ. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
- Статья 168.1 ТК РФ. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедиционного характера
- Статья 169 ТК РФ. Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность
- Глава 25. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных обязанностей
- Статья 170 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей
- Статья 171 ТК РФ. Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам
- Статья 172 ТК РФ. Гарантии работникам, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления
- Глава 26. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук
- Статья 173 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения
- Статья 173.1 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук
- Статья 174 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения
- Статья 175 ТК РФ. Утратила силу
- Статья 176 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях
- Статья 177 ТК РФ. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением
- Глава 27. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора
- Статья 178 ТК РФ. Выходные пособия
- Статья 179 ТК РФ. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников
- Статья 180 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации
- Статья 181 ТК РФ. Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации
- Статья 181.1 ТК РФ. Выходные пособия, компенсации и иные выплаты работникам в отдельных случаях прекращения трудовых договоров
- Глава 28. Другие гарантии и компенсации
- Статья 182 ТК РФ. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу
- Статья 183 ТК РФ. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности
- Статья 184 ТК РФ. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании
- Статья 185 ТК РФ. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр (обследование)
- Статья 186 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов
- Статья 187 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации
- Статья 188 ТК РФ. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника
- Раздел VIII. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
- Глава 29. Общие положения
- Глава 30. Дисциплина труда
- Статья 191 ТК РФ. Поощрения за труд
- Статья 192 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания
- Статья 193 ТК РФ. Порядок применения дисциплинарных взысканий
- Статья 194 ТК РФ. Снятие дисциплинарного взыскания
- Статья 195 ТК РФ. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации, их заместителей по требованию представительного органа работников
- Раздел IX. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников
- Глава 31. Общие положения
- Статья 195.1 ТК РФ. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
- Статья 195.2 ТК РФ. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
- Статья 195.3 ТК РФ. Порядок применения профессиональных стандартов
- Статья 196 ТК РФ. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров
- Статья 197 ТК РФ. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
- Глава 32. Ученический договор
- Статья 198 ТК РФ. Ученический договор
- Статья 199 ТК РФ. Содержание ученического договора
- Статья 200 ТК РФ. Срок и форма ученического договора
- Статья 201 ТК РФ. Действие ученического договора
- Статья 202 ТК РФ. Организационные формы ученичества
- Статья 203 ТК РФ. Время ученичества
- Статья 204 ТК РФ. Оплата ученичества
- Статья 205 ТК РФ. Распространение на учеников трудового законодательства
- Статья 206 ТК РФ. Недействительность условий ученического договора
- Статья 207 ТК РФ. Права и обязанности учеников по окончании ученичества
- Статья 208 ТК РФ. Основания прекращения ученического договора
- Раздел X. Охрана труда
- Глава 33. Общие положения
- Глава 34. Требования охраны труда
- Статья 211 ТК РФ. Государственные нормативные требования охраны труда
- Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
- Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий работников
- Статья 214 ТК РФ. Обязанности работника в области охраны труда
- Статья 215 ТК РФ. Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным требованиям охраны труда
- Глава 35. Организация охраны труда
- Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда
- Статья 219 ТК РФ. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда
- Статья 220 ТК РФ. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
- Статья 221 ТК РФ. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
- Статья 222 ТК РФ. Выдача молока и лечебно-профилактического питания
- Статья 223 ТК РФ. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников
- Статья 224 ТК РФ. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников
- Статья 225 ТК РФ. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда
- Статья 226 ТК РФ. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
- Статья 227 ТК РФ. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
- Статья 228 ТК РФ. Обязанности работодателя при несчастном случае
- Статья 228.1 ТК РФ. Порядок извещения о несчастных случаях
- Статья 229 ТК РФ. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев
- Статья 229.1 ТК РФ. Сроки расследования несчастных случаев
- Статья 229.2 ТК РФ. Порядок проведения расследования несчастных случаев
- Статья 229.3 ТК РФ. Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда
- Статья 230 ТК РФ. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев
- Статья 230.1 ТК РФ. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве
- Статья 231 ТК РФ. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев
- Раздел XI. Материальная ответственность сторон трудового договора
- Глава 37. Общие положения
- Глава 38. Материальная ответственность работодателя перед работником
- Статья 234 ТК РФ. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться
- Статья 235 ТК РФ. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника
- Статья 236 ТК РФ. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
- Статья 237 ТК РФ. Возмещение морального вреда, причиненного работнику
- Глава 39. Материальная ответственность работника
- Статья 238 ТК РФ. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю
- Статья 239 ТК РФ. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника
- Статья 240 ТК РФ. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника
- Статья 241 ТК РФ. Пределы материальной ответственности работника
- Статья 242 ТК РФ. Полная материальная ответственность работника
- Статья 243 ТК РФ. Случаи полной материальной ответственности
- Статья 244 ТК РФ. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников
- Статья 245 ТК РФ. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба
- Статья 246 ТК РФ. Определение размера причиненного ущерба
- Статья 247 ТК РФ. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения
- Статья 248 ТК РФ. Порядок взыскания ущерба
- Статья 249 ТК РФ. Возмещение затрат, связанных с обучением работника
- Статья 250 ТК РФ. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника
- Часть IV
- Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
- Глава 40. Общие положения
- Глава 41. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями
- Статья 253 ТК РФ. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин
- Статья 254 ТК РФ. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет
- Статья 255 ТК РФ. Отпуска по беременности и родам
- Статья 256 ТК РФ. Отпуска по уходу за ребенком
- Статья 257 ТК РФ. Отпуска работникам, усыновившим ребенка
- Статья 258 ТК РФ. Перерывы для кормления ребенка
- Статья 259 ТК РФ. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
- Статья 260 ТК РФ. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
- Статья 261 ТК РФ. Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора
- Статья 262 ТК РФ. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности
- Статья 262.1 ТК РФ. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, воспитывающим детей-инвалидов
- Статья 262.2 ТК РФ. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей
- Статья 263 ТК РФ. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми
- Статья 264 ТК РФ. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери
- Глава 42. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 265 ТК РФ. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 266 ТК РФ. Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 267 ТК РФ. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 268 ТК РФ. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 269 ТК РФ. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при расторжении трудового договора
- Статья 270 ТК РФ. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 271 ТК РФ. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы
- Статья 272 ТК РФ. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет
- Глава 43. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации
- Статья 273 ТК РФ. Общие положения
- Статья 274 ТК РФ. Правовые основы регулирования труда руководителя организации
- Статья 275 ТК РФ. Заключение трудового договора с руководителем организации
- Статья 276 ТК РФ. Работа руководителя организации по совместительству
- Статья 277 ТК РФ. Материальная ответственность руководителя организации
- Статья 278 ТК РФ. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации
- Статья 279 ТК РФ. Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора
- Статья 280 ТК РФ. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации
- Статья 281 ТК РФ. Особенности регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа организации
- Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству
- Статья 282 ТК РФ. Общие положения о работе по совместительству
- Статья 283 ТК РФ. Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству
- Статья 284 ТК РФ. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
- Статья 285 ТК РФ. Оплата труда лиц, работающих по совместительству
- Статья 286 ТК РФ. Отпуск при работе по совместительству
- Статья 287 ТК РФ. Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству
- Статья 288 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству
- Глава 45. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев
- Глава 46. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах
- Глава 47. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом
- Статья 297 ТК РФ. Общие положения о работе вахтовым методом
- Статья 298 ТК РФ. Ограничения на работы вахтовым методом
- Статья 299 ТК РФ. Продолжительность вахты
- Статья 300 ТК РФ. Учет рабочего времени при работе вахтовым методом
- Статья 301 ТК РФ. Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом
- Статья 302 ТК РФ. Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом
- Глава 48. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц
- Статья 303 ТК РФ. Заключение трудового договора с работодателем - физическим лицом
- Статья 304 ТК РФ. Срок трудового договора
- Статья 305 ТК РФ. Режимы труда и отдыха
- Статья 306 ТК РФ. Изменение определенных сторонами условий трудового договора работодателем
- Статья 307 ТК РФ. Прекращение трудового договора
- Статья 308 ТК РФ. Разрешение индивидуальных трудовых споров
- Статья 309 ТК РФ. Документы, подтверждающие период работы у работодателей - физических лиц
- Глава 48.1. Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям
- Статья 309.1 ТК РФ. Общие положения
- Статья 309.2 ТК РФ. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений у работодателя - субъекта малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми договорами
- Глава 49. Особенности регулирования труда надомников
- Глава 49.1. Особенности регулирования труда дистанционных работников
- Статья 312.1 ТК РФ. Общие положения
- Статья 312.2 ТК РФ. Особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной работе
- Статья 312.3 ТК РФ. Особенности организации и охраны труда дистанционных работников
- Статья 312.4 ТК РФ. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника
- Статья 312.5 ТК РФ. Особенности прекращения трудового договора о дистанционной работе
- Глава 50. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
- Статья 313 ТК РФ. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
- Статья 314 ТК РФ. Трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций
- Статья 315 ТК РФ. Оплата труда
- Статья 316 ТК РФ. Районный коэффициент к заработной плате
- Статья 317 ТК РФ. Процентная надбавка к заработной плате
- Статья 318 ТК РФ. Государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации
- Статья 319 ТК РФ. Дополнительный выходной день
- Статья 320 ТК РФ. Сокращенная рабочая неделя
- Статья 321 ТК РФ. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
- Статья 322 ТК РФ. Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых отпусков
- Статья 323 ТК РФ. Гарантии медицинского обслуживания
- Статья 324 ТК РФ. Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей
- Статья 325 ТК РФ. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
- Статья 326 ТК РФ. Компенсации расходов, связанных с переездом
- Статья 327 ТК РФ. Другие гарантии и компенсации
- Глава 50.1. Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства
- Статья 327.1 ТК РФ. Общие положения
- Статья 327.2 ТК РФ. Особенности заключения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства
- Статья 327.3 ТК РФ. Документы, предъявляемые иностранным гражданином или лицом без гражданства при приеме на работу
- Статья 327.4 ТК РФ. Особенности временного перевода работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства
- Статья 327.5 ТК РФ. Особенности отстранения от работы работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства
- Статья 327.6 ТК РФ. Особенности прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства
- Статья 327.7 ТК РФ. Особенности выплаты выходного пособия работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства
- Глава 51. Особенности регулирования труда работников транспорта
- Статья 328 ТК РФ. Прием на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств
- Статья 329 ТК РФ. Рабочее время и время отдыха работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств
- Статья 330 ТК РФ. Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств
- Глава 51.1. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах
- Статья 330.1 ТК РФ. Общие положения
- Статья 330.2 ТК РФ. Особенности приема на подземные работы
- Статья 330.3 ТК РФ. Медицинские осмотры работников, занятых на подземных работах
- Статья 330.4 ТК РФ. Отстранение от работы работников, занятых на подземных работах
- Статья 330.5 ТК РФ. Дополнительные обязанности работодателя при организации и проведении подземных работ
- Глава 52. Особенности регулирования труда педагогических работников
- Статья 331 ТК РФ. Право на занятие педагогической деятельностью
- Статья 331.1 ТК РФ. Особенности отстранения от работы педагогических работников
- Статья 332 ТК РФ. Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками высших учебных заведений
- Статья 333 ТК РФ. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
- Статья 334 ТК РФ. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
- Статья 335 ТК РФ. Длительный отпуск педагогических работников
- Статья 336 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником
- Глава 52.1. Особенности регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей
- Статья 336.1 ТК РФ. Особенности заключения и прекращения трудового договора с научным работником
- Статья 336.2 ТК РФ. Руководитель научной организации, заместители руководителя научной организации
- Статья 336.3 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с руководителем, заместителем руководителя научной организации
- Глава 53. Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации
- Статья 337 ТК РФ. Органы, направляющие работников в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей
- Статья 338 ТК РФ. Трудовой договор с работником, направляемым на работу в представительство Российской Федерации за границей
- Статья 339 ТК РФ. Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в представительства Российской Федерации за границей
- Статья 340 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, направляемым на работу в представительства Российской Федерации за границей
- Статья 341 ТК РФ. Основания прекращения работы в представительстве Российской Федерации за границей
- Глава 53.1. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)
- Статья 341.1 ТК РФ. Общие положения
- Статья 341.2 ТК РФ. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно частным агентством занятости к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)
- Статья 341.3 ТК РФ. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)
- Статья 341.4 ТК РФ. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником, направленным временно для работы по договору о предоставлении труда работников (персонала) и участвовавшим в производственной деятельности принимающей стороны
- Статья 341.5 ТК РФ. Субсидиарная ответственность по обязательствам работодателя, вытекающим из трудовых отношений с работниками, направленными временно для работы по договору о предоставлении труда работников (персонала)
- Глава 54. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций
- Статья 342 ТК РФ. Стороны трудового договора в религиозной организации
- Статья 343 ТК РФ. Внутренние установления религиозной организации
- Статья 344 ТК РФ. Особенности заключения трудового договора с религиозной организацией и его изменения
- Статья 345 ТК РФ. Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях
- Статья 346 ТК РФ. Материальная ответственность работников религиозных организаций
- Статья 347 ТК РФ. Прекращение трудового договора с работником религиозной организации
- Статья 348 ТК РФ. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров работников религиозных организаций
- Глава 54.1. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров
- Статья 348.1 ТК РФ. Общие положения
- Статья 348.2 ТК РФ. Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами
- Статья 348.3 ТК РФ. Медицинские осмотры (обследования) спортсменов
- Статья 348.4 ТК РФ. Временный перевод спортсмена к другому работодателю
- Статья 348.5 ТК РФ. Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях
- Статья 348.6 ТК РФ. Направление спортсменов, тренеров в спортивные сборные команды Российской Федерации
- Статья 348.7 ТК РФ. Особенности работы спортсмена, тренера по совместительству
- Статья 348.8 ТК РФ. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет
- Статья 348.9 ТК РФ. Особенности регулирования труда женщин-спортсменов
- Статья 348.10 ТК РФ. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам
- Статья 348.11 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом
- Статья 348.11-1 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с тренером
- Статья 348.12 ТК РФ. Особенности расторжения трудового договора со спортсменом, с тренером
- Глава 55. Особенности регулирования труда других категорий работников
- Статья 349 ТК РФ. Регулирование труда лиц, работающих в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу
- Статья 349.1 ТК РФ. Особенности регулирования труда работников государственных корпораций, государственных компаний
- Статья 349.2 ТК РФ. Особенности регулирования труда работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций
- Статья 349.3 ТК РФ. Ограничение размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников
- Статья 349.4 ТК РФ. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников кредитных организаций
- Статья 349.5 ТК РФ. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- Статья 350 ТК РФ. Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников
- Статья 351 ТК РФ. Регулирование труда творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений
- Статья 351.1 ТК РФ. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания
- Статья 351.2 ТК РФ. Особенности регулирования труда лиц, трудовая деятельность которых связана с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года
- Статья 351.3 ТК РФ. Некоторые особенности регулирования труда работников в сфере проведения специальной оценки условий труда
- Статья 351.4 ТК РФ. Дополнительные основания прекращения трудового договора с помощником нотариуса
- Статья 351.5 ТК РФ. Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территории опережающего социально-экономического развития
- Часть V
- Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
- Глава 56. Общие положения
- Глава 57. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 353 ТК РФ. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 353.1 ТК РФ. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 354 ТК РФ. Федеральная инспекция труда
- Статья 355 ТК РФ. Принципы деятельности и основные задачи федеральной инспекции труда
- Статья 356 ТК РФ. Основные полномочия федеральной инспекции труда
- Статья 357 ТК РФ. Основные права государственных инспекторов труда
- Статья 358 ТК РФ. Обязанности государственных инспекторов труда
- Статья 359 ТК РФ. Независимость государственных инспекторов труда
- Статья 360 ТК РФ. Порядок инспектирования работодателей
- Статья 361 ТК РФ. Обжалование решений государственных инспекторов труда
- Статья 362 ТК РФ. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- Статья 363 ТК РФ. Ответственность за воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда
- Статья 364 ТК РФ. Ответственность государственных инспекторов труда
- Статья 365 ТК РФ. Взаимодействие федеральной инспекции труда с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями
- Статья 366 ТК РФ. Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности
- Статья 367 ТК РФ. Государственный энергетический надзор
- Статья 368 ТК РФ. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
- Статья 369 ТК РФ. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью
- Глава 58. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами
- Статья 370 ТК РФ. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений
- Статья 371 ТК РФ. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа
- Статья 372 ТК РФ. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов
- Статья 373 ТК РФ. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя
- Статья 374 ТК РФ. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы
- Статья 375 ТК РФ. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам
- Статья 376 ТК РФ. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного органа
- Статья 377 ТК РФ. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации
- Статья 378 ТК РФ. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов
- Глава 59. Самозащита работниками трудовых прав
- Глава 60. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
- Статья 381 ТК РФ. Понятие индивидуального трудового спора
- Статья 382 ТК РФ. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
- Статья 383 ТК РФ. Порядок рассмотрения трудовых споров
- Статья 384 ТК РФ. Образование комиссий по трудовым спорам
- Статья 385 ТК РФ. Компетенция комиссии по трудовым спорам
- Статья 386 ТК РФ. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам
- Статья 387 ТК РФ. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам
- Статья 388 ТК РФ. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его содержание
- Статья 389 ТК РФ. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
- Статья 390 ТК РФ. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд
- Статья 391 ТК РФ. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах
- Статья 392 ТК РФ. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора
- Статья 393 ТК РФ. Освобождение работников от судебных расходов
- Статья 394 ТК РФ. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу
- Статья 395 ТК РФ. Удовлетворение денежных требований работника
- Статья 396 ТК РФ. Исполнение решений о восстановлении на работе
- Статья 397 ТК РФ. Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по решению органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры
- Глава 61. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров
- Статья 398 ТК РФ. Основные понятия
- Статья 399 ТК РФ. Выдвижение требований работников и их представителей
- Статья 400 ТК РФ. Рассмотрение требований работников, профессиональных союзов и их объединений
- Статья 401 ТК РФ. Примирительные процедуры
- Статья 402 ТК РФ. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией
- Статья 403 ТК РФ. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника
- Статья 404 ТК РФ. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже
- Статья 405 ТК РФ. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора
- Статья 406 ТК РФ. Уклонение от участия в примирительных процедурах
- Статья 407 ТК РФ. Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров
- Статья 408 ТК РФ. Соглашение в ходе разрешения коллективного трудового спора
- Статья 409 ТК РФ. Право на забастовку
- Статья 410 ТК РФ. Объявление забастовки
- Статья 411 ТК РФ. Орган, возглавляющий забастовку
- Статья 412 ТК РФ. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки
- Статья 413 ТК РФ. Незаконные забастовки
- Статья 414 ТК РФ. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки
- Статья 415 ТК РФ. Запрещение локаута
- Статья 416 ТК РФ. Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры, неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового арбитража
- Статья 417 ТК РФ. Ответственность работников за незаконные забастовки
- Статья 418 ТК РФ. Ведение документации при разрешении коллективного трудового спора
- Глава 62. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
- Часть VI
- Раздел XIV. Заключительные положения
- Статья 420 ТК РФ. Сроки введения в действие настоящего Кодекса
- Статья 421 ТК РФ. Порядок и сроки введения минимального размера оплаты труда, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса
- Статья 422 ТК РФ. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
- Статья 423 ТК РФ. Применение законов и иных нормативных правовых актов
- Статья 424 ТК РФ. Применение настоящего Кодекса к правоотношениям, возникшим до и после введения его в действие