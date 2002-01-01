Трудовой кодекс РФ с комментариями и изменениями 2019-2020 года

Трудовой кодекс РФ — кодифицированный законодательный акт (кодекс), регулирующий отношения в сфере труда. Трудовой кодекс Российской Федерации вступил в силу 1 февраля 2002 года и отменил ранее действующий КЗОТ РСФСР от 1971 года. Современный ТК РФ обладает преимущественным применением перед любыми иными ФЗ, постановлениями Правительства РФ, Указами Президента РФ и иными нормативными и локальными (внутренними) актами организаций, регулирующими права и обязанности обеих сторон трудовых отношений. В данной редакции даются постатейные комментарии относительно трудовых отношений, устанавливаются права и обязательства работодателя и работника, перечисляются основные принципы организации работы.

Во многом он сохранил положения КЗОТ РСФСР 1971 года. Однако, были введены новые нормы, закрепившие права и обязанности отдельных категорий рабочих (например, спортсменов и тренеров). Также в современном Трудовом кодексе больше внимания уделено проблемам оплаты труда, процессу разрешения споров между сотрудником и работодателем. Все эти моменты наиболее полно раскрыты в комментариях к Трудовому кодексу. Стоит отметить, что с одной стороны он наделяет работников большими правами в вопросах трудоустройства и увольнения по инициативе работодателя, что позволяет им быть уверенными в сохранении рабочего места. С другой стороны, сведена к минимуму шанс профсоюзов участвовать в защите интересов работников.

Трудовой кодекс РФ 2019-2020 года включает в себя 424 статьи с научными комментариями, сгруппированных по разделам. Каждый раздел, кроме Заключительных положений, состоит из глав. Можно выделить традиционное для российского законодательства разделение текста документа на общую и особенную часть. Изменения в Трудовой кодекс вносятся как ФЗ, так и согласно постановлениям Конституционного суда, в случае выявления последним несоответствия отдельных статей ТК положениям, зафиксированным в Конституции РФ. В целом, данный кодекс, вступивший в силу 1 февраля 2002 года, полностью соответствует международным нормам в сфере регулирования и организации работы.

В данной редакции трудового кодекса к каждой статье идут развёрнутые научные комментарии.